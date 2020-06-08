台中市東勢區89歲老嫗日前一早外出散步時突然身體不適，臉色蒼白癱軟在地，家屬駕車載她至東勢分局石岡分駐所求援，員警開巡邏車開道至豐原醫院，原本25分鐘車程僅8分鐘抵達，病患就醫後已無大礙。

東勢警分局指出，5日7時許，一輛廂型車開到石岡分駐所前，張姓駕駛神情慌張大喊需要警方協助，原來是車上家屬需立即送往豐原醫院就醫，員警胡惠琦立即駕駛巡邏車在前方開道，協助將病患迅速送往醫院就醫。

為爭取病患就醫黃金時間，巡邏車一路開起警示燈及鳴警報器，原25分鐘的路程僅8分鐘抵達，成功化險為夷。張男向員警表示，其伯母早上外出散步時突然身體不適，臉色蒼白的癱軟在地，需立即至醫院就醫，十分感謝員警幫忙協助開道，在最短時間內將伯母送至醫院，目前已平安出院。

石岡分駐所所長呂禹澄表示，警察身為人民保母，在民眾需要緊急幫忙的時候，將義不容辭即時救援，展現親民愛民的精神。

(中時 )