台中市議員黃守達今天質詢指出，台中市忠明南路與台灣大道口人行道最近鋪設完畢，上面導盲磚卻直接引導撞上該處設置的ibike，令人質疑施工前根本沒經過設計，險象環生，人本交通是否淪為口號？建設局長陳大田說，建設局長陳大田說，監造單位已限期廠商今年6月中旬前改善完成，市府將督促廠商加速完工。

黃守達指出，建設局在施作前並未經過完善的設計過程就直接鋪設，才會導致導盲磚直接引導撞ibike的狀況發生，建設局應該儘速修正改善並檢討，才不會出了錯才要改改補補，不僅浪費公帑，民眾觀感也不佳。

黃守達說，過去對於導盲磚的設置一直都沒有明確的規範，引發過不少爭議與討論，因此中央內政部營建署於2017年辦理「路口之人行道警示、定位設施之用後評估及改善策略」，來檢討市區人行道路緣斜坡警示定位設施各類細部設計及施作方式之可行性。

2018年也與相關團體與地方政府代表召開會議，並依據共識原則研擬「路口警示與定位設施標準圖」供地方參考，既然已經有標準了，建設局就應儘速規劃未來人行道導盲磚的改善設計。

黃守達說，西區五權路、民生路、美村路一段⋯⋯等一帶正在進行人行道的改善施工，也包含導盲磚的鋪設事宜，但許多轉角處直接圍起來施工，也沒做任何的人行替代措施，民眾走到一半才發現無法通行，只好直接走到車道，甚至有民眾跨到施工處穿越。不管是直接走到車道，或是走進施工區，對民眾來說都非常不安全。黃守達要求，市府應該以人本交通為主要考量，不應貪圖一時方便，就要市民拿生命安全來配合。

陳大田說，考量機車停車空間，市府將保留原有iBike租賃站，修正導盲磚位置，監造單位已限期廠商今年6月中旬前改善完成，市府將督促廠商加速完工。市府也將持續精進道路養護設計，打造完善的無障礙斜坡，維護視障朋友權益。

陳大田強調，去年度在建設局同仁努力及市議員支持下，市府榮獲內政部營建署108年度道路養護評鑑全國第一、區塊考評全國第二、綜合評鑑優等多項獎項，建設局將持續秉持此精神，完善行的安全。

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(中時 )