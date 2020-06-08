高雄市長韓國瑜不幸被高雄市民罷免，讓國民黨馬上面臨補選難題，資深媒體人黃暐瀚也就補選表示看法，提出了3點建議，他強調，對於外界傳言，讓他明年選主席，後年選台北市長，黃暐瀚認為，這都是在害他。

黃暐瀚今(8日)在臉書發文提出三點建議，第一，「建議韓市長放下一切，回雲林休息，暫時淡出政壇，對於外界傳言，讓他明年選主席，後年選台北市長，黃暐瀚認為，這都是在害他，會讓韓國瑜繼續被霸凌到體無完膚」。

第二，他希望韓國瑜不要提出罷免無效之訴，提了等於是在跟前天(6日)的「93萬高雄市民意」做對，只會繼續加強高雄人討厭國民黨與韓國瑜的基因。

第三，不要參與三個月後的補選，因為，值此時刻派任何人都選不贏，就虛心接受高雄人的民意，既然高雄人不接受國民黨韓國瑜市長，那就讓民進黨「整碗捧走」，並承擔接下來兩年的政績好壞。

黃暐瀚強調，不參與補選，不等於放棄經營高雄，國民黨現在要懂得避戰，他解釋，高雄市民在今年1、6月，已兩度展現他們的民意，並開始積極部署準備兩年後（2022）的選戰，他認為，這不是放棄，這是不得不的選擇。

最後，黃暐瀚也預測，「國民黨應該不會不推人選出來。但接下來三個月，又是繼續網路霸凌、舔共賣台、藍營滾，然後輸一屁股，何必呢？他建議藍營別再糾纏了」。

(中時電子報)