玉山盃四強賽桃園市(平鎮高中)以3比0完封去年冠軍新北市，挺進冠軍戰，其中比賽後段新北市單局2失誤多丟2分，反攻氣勢大降，相較之下平鎮高中近年來守備成為品質保證，畢業後進入中職的江坤宇、林靖凱多次美技也引起討論，平鎮總教練吳柏宏就透露，平時訓練「每天幾百顆」，才練成守備功力。

平鎮高中守備訓練量相當大，吳柏宏透露，「教練勤勞一點，我們傳統就是教練不怕累，多打一點給選手練習，每天都有幾百顆的訓練量，之前選手才會覺得我們訓練量大，而小朋友也願意吸收。」

平鎮高中總教練吳柏宏。（鄧心瑜攝）

過去平鎮的黃金二、游林靖凱、江坤宇雙雙進入職棒舞台，多次展現守備美技讓球迷印象深刻，兩人都將守備歸功給高中打下紮實基本功。吳柏宏則說，「守備就是多接、多看球，對球感才比較好，教練盡量給小朋友接滾地球機會。」

吳柏宏對於子弟兵在中職嶄露頭角也相當欣慰，「靖凱、坤宇成長很快，基本功也紮實，比賽就不容易無形失誤或無法處理不規則彈跳。」

(中時 )