台北醫學大學護理系今天於台北101觀景台舉辦畢業典禮，今年該系同時產生兩個男博士，一個是51歲的陳伯安，另一個則是來自印尼的伊迪，其中伊迪已返回印尼當大學副校長。

北醫大護理學系今年畢業典禮很不一樣，逾百名護理系畢業師生，首度登上台北101觀景台，在象徵「巔峰之頂」的101層樓，接受校長林建煌撥穗及領取畢業證書，期許往顛峰之路邁進！學生直呼興奮，面對後疫情時代，還能有這樣一場特別的畢業典禮，必將終身難忘。

今年北醫大護理學系，同時產生兩個男博士，其中一個是陳柏安，他投入護理工作逾20年，現在衛福部基隆醫院工作。17年前的SARS，他是醫院急診室第一線防疫人員，2020年爆發新冠肺炎，他再度站上防疫最前線，在急診室全副武裝協助患者救治，陪伴病人對抗病毒，打贏這場「醫療戰」。

陳柏安表示，他印象很深，就讀大學期間，時任北醫大護理學系主任盧美秀說過一句話：「男性可以創造護理新價值」，鼓勵班上男學生成為「男丁格爾」，於是他選擇一邊從事護理臨床工作、一邊進修取得碩士與博士學位。

今年北醫大護理系誕生的另一位男博士則是來自印尼阿瑪阿塔大學(Alma Ata University)的講師伊迪(Edi Sampurno Ridwan)，他在北醫大攻讀護理學博士4年多，今年初取得博士學位後，已返回印尼阿瑪阿塔大學擔任副校長。

北醫大護理學院周桂如院長表示，世界衛生組織將2020年訂為「國際護理助產年」，除了特別紀念南丁格爾200周年誕辰外，今年全球面對肺炎疫情的洗禮，在這場抗疫戰中，護理人員挺身而出，站上第一線守護民眾健康！

(中時 )