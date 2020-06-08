觀光局周一(8日)正式宣布39億元「安心旅遊國旅補助方案」，7月起預估帶動出遊人次上看638萬，創造觀光效益高達235億元，果然讓觀光類股繼續往上衝，旗下擁有樂園和飯店的六福(2705)、劍湖山(5701)直奔漲停鎖死，其中劍湖山委買張數高達1.16萬張，而遠雄來(2712)的漲幅也有6%之多。

至於國賓(2704)、晶華(2707)、雲品(2748)表現亦亮眼，漲幅多在2-4%，老爺知(5704)豐收半根停板，夏都(2722)約漲1.35%、華園(2702)則漲0.5%。

在旅行社部分表現相對不一，主要由於國旅要做到補足國外營收缺口仍有難度，未來還是得看何時解除邊境、重新衝刺國外旅遊市場。其中，燦星旅(2719)拉到漲停後收盤前打開，漲幅9.5%、易飛網(2734)小漲2.9%、鳳凰(5706)0.42%平盤附近遊走，五福(2745)、雄獅(2731)小跌作收。

觀察觀光類股周線已經連4紅，周一指數最高來到99.95，站回疫情前水準，並蓄勢挑戰100大關，惟上檔壓力不輕，需待進一步量能放大，方有機會突破平台區。

(時報資訊)