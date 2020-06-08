緯創(3231)公布5月營收，在WFH的趨勢持續下，5月營收達753.1億元，年增16.82%。5月營收創歷史同期新高。展望H2，公司認為目前市場能見度不高，終端需求還不明顯。

緯創5月NB出貨170萬台，和上月持平；伺服器出貨20萬台，桌機80萬台，螢幕顯示器80萬台。若從產品出貨上下半年的比較，NB的上、下半年是持平；伺服器H2會大於H1；而桌機H2大於H1。

緯創今年初董事會也通過分別在中國昆山及印度擴產案，包括因應產能擴充需求，擬增加對昆山廠擴充產能的投資金額擴大至7954萬美元內，另針對印度廠之擴廠投資也倍增至不超過1億6530萬美元的額度。有關擴產的進度，公司今天表天要視市場需求回升的速度而定。

緯創今年將聚焦五大營運方向，包括推展智慧工廠，優化全球布局；打造技術服務，擴大新創發展；積極投資開發關鍵技術、深化數位轉型、落實企業永續發展。在推展智慧工廠、優化全球布局方面，除降低製造成本，也是因應客戶需求，以及外在製造環境的變化，包括新製造廠區的增加。緯創也透過雲端技術管理與平台開發，搭配全球布局，提升整體管理與營運效率。

(時報資訊)