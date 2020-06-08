漢來美食（1268）受惠疫情趨緩帶動消費者回流，5月合併營收谷底彈升、站回2億元之上。隨著來客數明顯增加，公司看好將出現報復性消費現象，配合冷凍產品通路布局、7月展店爆發、振興三倍券上路多方助攻下，下半年營運可望彌補上半年缺口。

漢來美食公布5月自結合併營收2.24億元，雖仍較去年同期3.08億元減少27.07％，但已較4月1.14億元新低強彈96.96％。不過，前5月合併營收11.78億元，較去年同期15.87億元減少25.78％，仍處同期新低。

漢來美食表示，5月雖然仍受室內社交距離限制影響，但餐廳業績自五一連假起便逐漸回溫，加上母親節前後2周聚餐效益加持，使餐廳在限制下仍時有滿座狀況。6月首周平、假日來客數均有明顯增加，昨（7）日在國內防疫解封下，大型餐廳隨著解禁而生意滿滿。

因應進入後疫情時代，漢來美食已在5月底結束餐廳便當外賣，專注餐廳內營運，但電商冷凍產品銷售熱度未減，雖然僅在自家網購平台銷售，迄今月銷量已較上市初期時倍增。公司預期隨著電商及零售通路布局妥當，7月後業績可望跳躍式成長。

同時，漢來美食今年展店計畫亦按進度進行，預計7月將一舉在高雄夢時代開出第5家漢來上海湯包、在台北世貿開出名人坊第6家分店，漢來飯店10樓4家餐廳改裝後將重新開幕，主打個人雞湯鍋的新品牌亦將在台中中友百貨迎賓，一舉囊括各階層消費族群。

展望後市，漢來美食看好將出現報復性消費現象，已為第三季營運動能備足柴火，預計在常溫及冷凍食品店商布局、連續展店及門市改裝開幕、振興三倍券發放上路助攻下，在客戶回流、拓寬客層及市占率帶動下，下半年強勁動能可望補回上半年業績缺口。

(時報資訊)