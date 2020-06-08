解禁日，外資大方獻禮買超95億元、三大法人買超108億元。美經濟數據報喜、紐約今重啟經濟，加上美中貿易沒有提出新的制裁或新關稅，激勵美股上周五強勢攻高，亞股今日也漲聲一片。而台灣今日進入解禁首日，集中市場由大立光(3008)、聯電(2303)、台積電(2330)、京元電(2449)、面板雙虎等各擁題材攜手強攻慶歡，拉抬指數一度衝上11631.89點，惟技嘉(2376)、松翰(5471)、茂林-KY(4935)等高檔調節賣壓增強，多頭上攻受阻，多空於11600城門下激戰，尾盤買單再拉抬台積電、鴻海、面板雙虎、彩晶(6116)等，終場集中市場收11610.32點，上漲130.92點，總成交值放大至2025.08億元。

今日外資連續第六個交日加碼、買超擴大至95.3824億元，投信連10日加碼、再買超16.428億元，自營商則轉賣超3.1094億元，總計三大法人買超108.7億元。上周三大法人合計買超670.34億元，包括外資買超463.42億元、投信買超67.36億元、自營商買超139.55億元；而八大公股行庫則總計賣超73.73億元，終止連四周買超。統計6月以來外資買超558.81億元，今年以來賣超6068.38億元。

盤面上，上周外資大舉回補台股463.36億元，但官股券商則逢高調節賣超73.75億元，整體持續對作，但仍逆勢加碼特定個股，篩選上周外資及官股券商聯手買超、且各買超2千萬元以上個股計有14檔，今日多數個股仍持續走強，包括大學光(3218)漲停、儒鴻(1476)漲7%、裕隆(2201)漲4%、愛普(6531)漲4%，其餘玉晶光(3406)、瑞昱(2379)、台泥(1101)、豐泰(910)、華新(1605)、光寶科(2301)、台灣高鐵(2633)、元大金(2885)等則續漲0.5%~3.5%不等，惟精華(1565)、長興(1717)賣壓較重收黑。

分析師指出，外資上周才開始回補，後續若蘋果供應鏈、台塑四寶等大型權值股有所表現，短線可先看1月30日的起跌高點11933點，後續則有機會挑戰超越12197點的今年新高。本周觀盤重點在台積電、大立光等大廠法說會釋出的展望，以及領先指標的美股後續表現、台股籌碼動向，尤其是外資的操作。族群方面，留意5月營收、三倍券概念，以及季底作帳等相關族群表現。

(時報資訊)