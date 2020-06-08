海巡署中部分署第三岸巡隊麗水安檢所人員日前自主跑步訓練時，於麗水里商港路上發現男子騎乘機車自摔倒地受傷，隨即通報所內人員到場支援，後續由消防局龍井分隊載往童綜合醫院急救。

海巡署中部分署第三岸巡隊表示，麗水安檢所人員上兵李福龍自主跑步訓練期間，發現男子騎乘機車時，疑因雨後路面濕滑，導致失控摔車受傷無法行動，李員見狀立即回報安檢所派員至現場協處，並實施交管。

救護車抵達現場後，初步研判該名男性有頸椎受傷情形，頭部多處挫傷流血、腰部劇烈疼痛及雙腳多處擦傷，現場海巡人員協助將受傷民眾搬運上救護車，後續由消防局龍井分隊載往童綜合醫院急救。

第三岸巡隊表示，本署同仁秉持著為民服務的熱忱，期能為民眾帶來更多實質幫助與溫暖；並呼籲民眾於港區、岸際若有需要協助之處，本署當以最快的速度全力協助或救援，以維護國人的生命財產安全，若須本署協助可撥打海巡118專線，海巡人員將立即竭誠為您服務。

(中時 )