現任台北創意節大陸顧問委員會主席吳孝明, 即將就任聖火傳媒科技公司總裁職務。畢業於台大政治系，擁有上海復旦大學國際關係博士學位的他，不僅是中國數位行銷專家、資深廣告人，還擔任中央財經大學，復旦大學，上海交大，中國傳媒大學，首都經貿大學，中央民族大學，台灣輔仁大學，台灣文化大學等高等學府的客座教授，同時也是許多廣告獎評審主席，在廣告界及學術界都是知名的重量級人物。

吳孝明上任聖火傳媒科技公司總裁。(圖片來源：吳孝明)

多年投身兩岸廣告營銷產業，作為市場領頭羊，吳孝明對於未來行銷趨勢提出見解：「未來的行銷方式我會稱之為”點營銷”，這個“點”有兩個意思，一個為動詞的”點擊”，在移動互聯網時代，任何的創意與消費者溝通，在互聯網平台上都需要達到點擊的動作，而第二個點是名詞，指點到點的概念，每個消費者就是一個點，品牌如何找到消費者的需求並產生接觸，讓點與點之間形成實際互動，我認為這在未來是很重要的！行銷不再只是概率式的天文數字，或是追求海量卻不精準的營銷效果，而是必須講求更加精確的數據，這樣才能真正地將客戶的預算運用在刀口上。」

也正因為如此，吳孝明決定接受聖火科技的邀請接任總裁職務，他說「未來時代，任何的創意必須是更與目標客群緊密連結。聖火一物一碼的技術累積很多消費者的數據，能夠更精準地分析出消費者畫像，這比過去傳統的市場調查結果更為精確，我們可以運用這些精準的消費者畫像去產出我們的創意並借用技術實現，這是聖火很好的基礎。」聖火的優勢與吳孝明常在公開場合談到的“創意改變內容，技術改變未來”的理念不謀而合，「在移動互聯網時代，廣告不再是一個靜態頁面或是靜態文字，而是有很多種展示方式，唯有跟技術結合才能讓創意實踐。」

吳孝明上任聖火傳媒科技公司總裁。(圖片來源：時報金像獎)

在全世界經過疫情挑戰之後，兩岸廣告營銷產業就不斷關切「疫情過後的行銷策略」該如何轉向，吳孝明表示:「在疫情影響下必須認真思考”宅經濟”的問題，而我認為要把”宅經濟”做好就是要把”粉絲經濟”做好，意思是要能夠讓消費者成為粉絲，將品牌粉絲培養成網紅粉絲的狀態，願意主動為品牌來代言發聲；而做到”粉絲經濟”的前提就是要與消費者做互動，互動永遠是互聯網當中最重要的元素！若沒做到互動，對於行銷上很難有效果。」並認為在移動互聯網時代，廣告不再是單向地將資訊丟給廣大消費者，如何能協助客戶掌握自身的私域流量，與精準並具忠誠度的消費者產生情感連結及實際互動，是“宅經濟”最大的關鍵。

吳孝明也給希望踏進廣告行業的年輕學子建議, 想進廣告行業並不一定要讀廣告系，因為最重要的是在這個行業當中必須願意像海綿一樣不斷吸取新知，「如果沒有這種心態，我認為在廣告行業會非常辛苦，當你對外界不抱持好奇心，做廣告工作不會覺得開心。在這行業當中是要不斷地於未知當中找答案，在尋求答案的過程中激盪出更多好的想法，這些想法才能變成好的創意來賣給客戶。」

吳孝明上任聖火傳媒科技公司總裁。(圖片來源：時報金像獎)

今年廣告業界的年度盛會時報金像獎及金手指獎將於六月開始徵件中，儘管疫情衝擊整體市場環境，時報獎執委會依然持續推動廣告界間的交流與發展，堅持讓優質的廣告作品經由獎項受到更多關注，擔任台北創意節大陸顧問委員會主席吳孝明也邀請業界人士一起共襄盛舉，讓廣告產業發展持續向前邁進。第43屆時報廣告金像獎暨第21屆金手指獎徵件活動即日起至九月十五日止, 報名詳情請參考網址: http://www.timesawards.com/

(中時電子報)