福安公有市場舉辦「親子粽動員」活動，邀請20組親子到場包粽，體驗專屬傳統市場的端午節慶氣氛。（盧金足攝）

台中市福安公有零售市場去年底啟動老舊廁所改善計畫，已完成修繕工程，市場自治會為慶祝廁所翻新，配合即將到來的端午節，「親子粽動員」活動，邀請20組親子到場包粽，體驗專屬傳統市場的端午節慶氣氛。

活動採事前網路報名，由市場攤商「來來古早味」提供糯米及粽料，再由包粽達人柯素娥帶領親子摺粽葉包粽；市場管理員也變身「小丸子姐姐」在菜市場說故事及有獎徵答。

經發局表示，福安市場1999年開幕，鄰近台中世貿及台中工業區，是附近上班族及居民採買重要地點，屬社區型市場。營業種類有蔬果、水產、禽畜肉品、美食小吃、推拿按摩、美容服飾共27攤。

代變遷，部分攤商開始提供外送、代客真空包裝、LINE及FB訂購產品服務，該市場除於去年榮獲經濟部評比為「三星優良市集」，今年續報名認證四星優良市集，更有超過半數以上攤商皆獲經濟部評比為「樂活名攤」。

經發局強調，福安市場改造傳統市場腳步不停歇，去年首創邀請龍津高中美術班參與市場空間改造，手繪2面牆面及1面鐵捲門，童趣畫風讓市場看起來更活潑，成IG打卡地標。

近期將再舉行生活花藝、DIY月餅及湯圓等活動，盼打造「市場小學堂」，民眾感受傳統市場生活百態與文化脈絡。

(中時 )