大眾運輸戴口罩昨天起解禁，但第一線員工認為解封做半套、造成民怨，外界關心是否有明確指引？衛福部長陳時中說，戴口罩希望內化成習慣，就是跟時間賽跑到疫苗出來；交通部長林佳龍說，是為了讓大家有點彈性，需要一段時間養成，但效果是多方面的。

陳時中說，兩個人有戴有7成防護力，一個人戴剩下4成5，當戴口罩內化成一種生活習慣跟行為，未來邊境能更開放時，萬一攔截上有漏掉一些，但因個人防護有做好，就不至於有社區傳播，對社會有保護作用；在台灣都不戴口罩其實沒問題，但就變成永遠鎖國，鎖到有疫苗，否則就面臨很大的社區傳播可能性，就是「跟時間賽跑」。

陳時中說，戴口罩不只對新冠病毒傳染有幫助，對流感也有幫助，這段時間流感重症就降很多。

林佳龍說，針對雙鐵，昨天做調查，一般反應蠻良好，但少數個案進出閘門時沒戴口罩，經過溝通也都有戴；進出時戴口罩、量體溫是為了讓大家有點彈性，必須因時、因地制宜，有社交距離時可以喘口氣，旁邊坐滿人就戴上、要吃東西也給予方便，需要一段時間養成，效果是多方面的。

林佳龍也說，指揮中心授權一個總量的概念，不可能隨時派人去管，其實就是每個人自律，戴口罩越成功，相信後面開放時國人越不會感染跟傳染。

(中時 )