高雄市長韓國瑜6日被罷免通過，從當選高雄市長、參選總統到被罷免，韓國瑜的政治生涯大起大落，前台北市議員楊實秋預言下一個「跌落神壇」的政治人物，沒想到被點名的3個人中，竟包含衛福部長陳時中。

韓國瑜被罷免後，政論節目開始討論「下一位會燒到誰？」，楊實秋則點名3人：衛福部長陳時中、新北市長侯友宜及台北市長柯文哲。最令人意外的是帶領台灣防疫有成、被譽為防疫英雄的陳時中，不過楊實秋則指出「今天的陳時中是神，但只要在政治上當神的人下場都很淒慘…看看在神壇上過去的歷史，從馬英九到陳水扁，只要當神都很慘。」

對於遭點名「下個跌落神壇的人」，陳時中今天面對媒體詢問時回應，人生有起有落，要看最後能替社會做什麼事情，而不是看過程。侯友宜則表示，守本分是他工作40多年來的態度，他要把市民要求的事情做到位，外面政治紛擾他不在意。柯文哲8日備詢時被問到可能是下一名頭號罷免對象，他只表示，「擔心這沒用，我現在民調很低，請大家忘了我的存在」。

(中時電子報)