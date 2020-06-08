高雄市長韓國瑜罷免案上周六(6/6)進行投票，同意罷面票數竟高達93萬9090票，超越他當選市長的89萬2545票，對於這樣的結果，長期挺韓的名嘴許聖梅今現身錄影，表示心疼韓市長，也對議長許崑源的身亡感到意外。
許聖梅從去年總統大選時，就公開表態支持韓國瑜，如今罷韓高票過關，許聖梅今錄《命運好好玩》，表示心情難過，透露其實在投票當天，就有預感結果不樂觀，果然預感成真，許聖梅有傳私訊安慰韓國瑜，但對方沒回，她覺得韓國瑜在高雄做什麼事都被反對，「休息一下也好」，也尊重高雄人的決定，呼籲如果真挺韓國瑜，其實認同這結果就好，還建議韓國瑜休息過後，轉當網紅直播主也不錯，認為贊助會滾滾而來。
至於高市議長許崑源在罷免投票當天晚間8點多墜樓身亡，許聖梅表示心情難過，透露認識他本人，上一回見面是去年到高雄協辦選美比賽，當時議長也來幫忙，她非常感謝，而今年因疫情，選美改成線上舉辦，沒想到如今發生這種憾事，讓她備感意外。
(中時電子報)
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