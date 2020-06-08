橘子集團代理日本SQUARE ENIX出品的《魔力寶貝Ｍ》即將迎接上市一周年，官方為感謝台港澳全體玩家的支持，將於9日開跑倒數歡慶的感謝祭，玩家只要登入簽到即可獲得超稀有「隕星精華」*10，相當於直接換取一把高階Lv7紫+武器！登入送共有七大虛寶，總價值超過1萬鑽以上、超誠意回饋！除了獎勵放送外，官方也同步舉辦【一周年慶賀Birthday日常籌備】、【一周年慶賀Birthday 軍資籌備】、【哈貝魯的深入調查】、【新手專屬活動】四大豐富內容，無論新手玩家或資深玩家，皆可獲得一周年獨家的豐富獎勵！

周年歡慶大FUN送！開服史上總價值最高獎勵祭出！

《魔力寶貝Ｍ》將於2020年6月9日至2020年7月21日開跑周年慶倒數歡慶活動，官方祭出開服史上最狂獎勵，於活動期間登入遊戲簽到，可獲得超稀有「隕星精華」*10、「大塊寵物精華」*3、「寵物訓練卷軸」*100、「支票」*500、「圖鑑卡袋」*100、「7級寶石選擇箱」*2、「寵物天賦轉換藥水」*100，總價值超過1萬鑽！「隕星精華」是升級紫+裝備最重要的材料，此次官方一次放送10顆，相當於直接換取一把高階Lv7紫+武器、誠意滿滿！

《魔力寶貝Ｍ》周年慶倒數歡慶活動(圖/遊戲橘子提供)

《魔力寶貝Ｍ》累積簽到後，取得登入材料可製作7級紫+武(圖/遊戲橘子提供)

感謝祭四大活動齊開跑、蒐集「一周年祝福蛋糕」換取一周年限定稱號！

一周年里程碑倒數，官方同步舉辦【一周年慶賀Birthday日常籌備】、【一周年慶賀Birthday 軍資籌備】、【哈貝魯的深入調查】、【新手專屬活動】四大豐富內容，蒐集限定道具「一周年祝福蛋糕」可累計換取「一周年快樂(稱號)」*1、「四元石盤」*2、「寶珠精華萃取液」*12、「高等寵物技藝之書」*10、「高等技藝之書」*10、「共振魔塵」*30等價值滿滿的豐富好禮！

《魔力寶貝Ｍ》蒐集「一周年祝福蛋糕」換取一周年限定稱號(圖/遊戲橘子提供)

《魔力寶貝Ｍ》一周年限定稱號「1周年快樂」(圖/遊戲橘子提供)

※一周年慶賀Birthday日常籌備

於6月9日至7月7日，完成每日任務【真中的研究】、【羅珊娜的愛心便當】、【學院任務】皆可獲得「一周年祝福蛋糕」*4。

※一周年慶賀Birthday 軍資籌備

於6月9日至7月28日，每日【軍資收購】皆可獲得一次「一周年祝福蛋糕」*1及「寶石袋(小)」*1。

※哈貝魯的深入調查

於6月9日至7月7日，玩家可接受全新的特別任務【哈貝魯的深入調查】，根據NPC貝魯蘭德的情報，從「哈貝魯洞窟」中的怪物取得「遺跡碎片」，蒐集滿100個交給NPC貝魯蘭德可獲得豐厚的報酬獎勵，100級裝備材料、哈貝魯寶珠、共鳴協調器。

※新手專屬活動

於6月9日起常駐開放，等級1至60級的玩家，完成指定任務【真中的研究】、【羅珊娜的愛心便當】、【學院任務】每日可額外獲得「神之鏈」*1，同時開放「伊爾村」的聲望商店，讓新手玩家可以更快製作出高級裝備，且升級獎勵也有所提升、達30級將獲得平民神寵「螳螂」，讓新手玩家在遊戲初期就擁有充分資源、可盡情體驗遊戲內容！

《魔力寶貝Ｍ》新手專屬活動開跑(圖/遊戲橘子提供)

(科技)