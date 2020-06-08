鼎炫-KY（8499）今日公佈2020年5月合併營收達新台幣2.01億元，創單月歷史新高記錄，較去年同期大幅成長30.64％。累計前五月營收7.34億元，較去年同期成長6.01％。

鼎炫-KY金日召開股東常會，由董事長傅青炫主持，會中承認並通過2019年營業報告書、財務報表和各項討論事項，以及重要子公司昆山隆揚申請A股上市案、2019年盈餘分配案，決議配發每股現金股利5元，股利配發率達61.43％，依6月8日收盤價格114.5元計算，現金殖利率達4.37％。

鼎炫-KY表示，5月營收繳出歷史單月新高之亮麗成績，主要受惠於此次疫情帶動的居家辦公及遠距教學趨勢，而EMI材料事業產品主要應用於NB及平板電腦，市場需求帶動產品出貨暢旺，營運動能持續強勁。另一方面，衡器事業遞延的外銷代工訂單亦陸續出貨，同步提供集團營運貢獻，雙事業發力推升5月營收來到歷史新高水準。

(工商 )