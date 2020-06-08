許聖梅8日錄JET節目《命運好好玩》，她與羅志祥（小豬）經紀人小霜是好友，豬揚情變後至今未聯絡上對方，但她讚羅志祥的千字文情書相當高明，與其說是求復合，倒不如說是復出的鋪陳動作，「他的收尾滿厲害，沒有開記者會很高招。」她分析陳冠希當初開記者會，結果多年後還有人討論他當時的一舉一動。

提及愷樂，許聖梅坦言，「她沒有機會了，那個道歉對她太傷，畢竟多人運動後，她沒有任何說明跟解釋，就直接道歉。」她認為小豬復出還是有很大的可能，「他發那個情書真的很厲害，雖然還是很多罵聲，但可能也是想把傷害減到最低。」她提及小霜沒有聯絡自己，致電也沒回，似乎還在沉澱。

許聖梅嘆愷樂未來。（吳維書攝）

許聖梅近日對外公開自己有梅尼爾氏症已20多年，談到發作時病況表示：「最嚴重的時候，錄影時講話太激動就發作，頭昏到需要抓螢幕，如果停下來眼睛就會開始轉。」雖然右耳聽力因此只剩30%，但幸好年紀漸長病症也漸趨緩。被問到高雄市議長許崑源之死，她回應，「很難過，之前選美很支持我們。」對於高雄市長韓國瑜的未來，她也建議，「他可以做網紅，因為粉絲很多。」她也心疼外界沒看到對方對高雄的付出。

(中時 )