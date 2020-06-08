何冠嫻／苗栗報導

苗栗縣舉辦「客家桐花婚禮」，每年吸引全台新人參加帶動觀光，但今年受因新冠肺炎疫情影響停辦。苗栗縣政府文觀局超前部屬行銷觀光，北上推廣苗栗溫泉美食，並因應疫情趨緩、迎接夏季旅遊，推出「苗栗森呼吸 散心踏青趣」全攻略電子文宣，結合超過120個特約商家合作祭出優惠方案，廣邀全國遊客到苗栗遊山玩水拿好康。

苗栗縣政府超前部屬，5月底前往台北行銷苗栗觀光溫泉美食，現場展售縣內溫泉、農特產品、客家美食、文創伴手禮、原民文化及青年市集，推出最新的旅遊資訊、溫泉旅遊套裝優惠方案，吸引遊客到苗栗享受人文美景，體驗獨特「旅湯文化」，並安排全國觀光旅行公協會到場交流，盼有助未來包裝推廣苗栗觀光旅遊行程。

此外，因應夏季旅遊旺季，文觀局推出「苗栗森呼吸 散心踏青趣」全攻略電子文宣，彙整縣內18鄉鎮市「食、宿、遊、購、行」資訊，提供完整的旅遊全攻略，並結合超過120間多元類型特約商家，即日起至30日推出好康優惠。詳情可參考「苗栗森呼吸 散心踏青趣」（https：／／miaolitravel.net／Article.aspx？sNo=04007541）相關活動訊息。

文觀局指出，針對親子同遊、家族或朋友聚會、自由行旅客、登山客、背包客等不同客群，也規畫推薦「登山踏青健行趣」、「賞螢賞花趣」、「IG打卡熱蒐」、「小鎮慢城之旅」、以及「有溫度的深度體驗之旅」5種二日遊行程，歡迎遊客到苗栗森呼吸旅遊。

(中時 )