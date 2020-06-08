台北市長柯文哲下午在台北市議會進行市政總質詢時，面對國民黨籍議員張斯綱質詢會不會在韓國瑜去職後，前往雲林拜訪韓。柯P表示，柯文哲表示，他不會刻意安排，但2人過去就是朋友，如果有見面的話希望能談一談。如果有機會見到韓國瑜，想向韓國瑜說「人生說短不短，說長不長，不用太沮喪，人生起起落落，何必呢？」

同為國民黨議員的李柏毅一上台，就要求柯文哲及全體市府官員起立，替跳樓身亡的高雄市議會議長許崑源默哀30秒。所有官員也都現場表達致哀。

但李伯毅隨後詢問柯文哲對罷韓投票看法，柯文哲答詢時說：「罷免韓國瑜是高雄市民的選擇，我也只能表達尊重，我既然選前表示中立沒說太多話，選後也不要做太多這種表述，反而會被批評」。

對於議長許崑源墜樓身亡，柯文哲說，以他站在醫生的立場來說，相當反對輕生行為，因為以前當醫生時，想救一個人都覺得好困難。

(中時電子報)