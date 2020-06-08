受大陸研製核彈繼而成功試爆之刺激，國府曾於一九六三年至一九八八年間，秘密進行核武研製計畫。創立「中山科學研究院」初期，蔣介石重金禮聘以色列核彈之父柏格曼教授，在台灣桃園複製以色列狄蒙納（Dimona）核基地計畫。陰錯陽差，台灣核武計劃因美國外力干預，三次受挫，未臻成功。

前總統蔣中正。(圖/本報資料照，攝影組攝)

一九六二年三月廿一日，大陸首次試射東風二型導彈。自台灣北部基地起飛的U2偵察機，高空偵照照片驚見大陸西北部幾處神秘據點分佈可疑核子設施，國府當局研判北京第一枚核子裝置距離成功之日不遠。稍後，U2偵察機又在甘肅雙城子、新疆羅布泊一帶，偵照發現導彈及核武基地。相關情資從美國中情局得知後，均由國家安全會議副秘書長蔣經國，直接面報蔣介石。斯時，蔣介石醉心籌謀「反攻大陸」，致力與大陸軍力平衡，決心秘密發展核武。

大陸試爆核武示意圖。（新華社資料照片）

為啟動核計劃，蔣先生悄悄做出幾項安排。派遣唐君鉑將軍（曾任中科院院長）出席一九六三年在奧地利維也納召開的「國際原子能總署」年會。唐君鉑的任務表面上是出席原能總署年會，真正目的，是要和參與該會的以色列「原子能委員會」主席恩斯特．大衛．柏格曼(Ernst David Bergmann 1903-1975)，在「國際原子能總署」年會「不期而遇」。柏格曼是國際核能界熟知的以色列核彈與原能計劃之父，以色列化學界先驅。

以色列「原子能委員會」主席恩斯特．大衛．柏格曼(Ernst David Bergmann 1903-1975)。(翻攝自書籍)

唐君鉑事後追憶，他在原能總署年會的開幕酒會上，和柏格曼碰面結識，正式邀請他秘訪台灣，會晤蔣介石。柏格曼欣然告訴唐君鉑，蔣介石是他熟知而景仰的二戰英雄，他將儘速前往寶島造訪蔣先生。

唐君鉑是國府飛彈與核武計畫的重要推手。(中時資料照)

「國際原子能總署」年會後不久，柏格曼秘密抵台，蔣介石待之以上賓之禮。為了避開耳目眾多的台北（尤為迴避美國特務及美軍顧問團人員），在日月潭涵碧樓賓館與柏格曼促膝密談。據唐君鉑事後回憶，蔣、柏兩人會談歷時三天。為保密，蔣介石刻意選定唐君鉑全程翻譯，不假手其他翻譯人員。柏格曼知悉蔣介石決心研發核武，建議複製以色列發展核彈及原子能計劃的模式，成立專責機構，分設核能、火箭、電子三個研究單位。萬一核武計劃受阻，第二步再成立研發化學戰劑或生物戰劑的研究單位。日月潭晤談三日，蔣介石當即決定成立專責研究機構，積極發展包括核武在內的新武器系統。

一九六四年春節後，蔣介石發佈人事命令：調退除役官兵輔導委員會主任委員蔣經國，為國防部副部長；調原陸軍總部供應司令唐君鉑，為國防部常務次長。蔣介石這兩項人事安排，即為研發核武而作之先期準備。蔣氏尊崇中山先生領導革命，將專責研究核武的研究機構命名為「中山科學研究院籌備處」，歷四年之籌備，選定孫中山先生百年誕辰，正式命名「中山科學研究院」。

蔣經國逝世已逾30年，至今仍是對台灣影響最大的領導人之一。(中時資料照)

中山科學研究院。圖中時資料照

巧合的是，苦心孤詣發展原子彈的蔣介石，在一九七五年四月五日病逝於台北，而鼎力協助國府催生核武及尖端武器的柏格曼，也在蔣介石去世的第二天，一九七五年四月六日病逝於以色列。是時，台灣正值蔣介石去世的國殤期間，蔣經國命唐君鉑以國府代表的身份，親赴以色列弔唁。稍後，唐君鉑下令中科院總務人員，製作一幅放大加框的柏格曼遺照，懸掛在中科院圖書館二樓期刊室。這是中科院除了孫中山、蔣介石及元首、副元首玉照外，唯一一幅公開高懸的照片，因未附帶任何文字說明，現今新進人員恐已鮮少人得知照片裡這位老外是何方神聖了。

(中時電子報)