Could it be even remotely possible that in Roger Goodell’s rather interesting statement of peace and reconciliation, he was intimating that it would now be O.K. for the players to KNEEL, or not to stand, for the National Anthem, thereby disrespecting our Country & our Flag? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 8, 2020

美國總統川普(Donald Trump)對於NFL的和解態度很不滿，他質疑聯盟總裁古戴爾(Roger Goodell)是否要放任球員單膝下跪陳抗？川普8日推文：「從古戴爾的聲明看來，有沒有一丁點可能是他在暗示允許球員跪下？然後不尊重我們的國家與國旗？」

其實NFL沒有明言是否放寬規定，古戴爾只說「鼓勵任何和平發聲與抗議的形式。」一般看來，單膝下跪是一種和平抗議，當然也被允許了，但川普就是要逼古戴爾說清楚。

2016年8月第一個帶頭抗議的NFL球星凱普尼克(Colin Kaepernick)，他其實是坐著抗議的，而且講得很清楚，他擺明就是不尊重國旗與美國：「我不會站起來去向那面(美國)國旗行禮，這個壓迫有色人種的國家不值得我尊重。」

凱普尼克所屬的49人隊起初也支持他：「自由是美國的核心精神，每個國民都擁有加入及不加入國歌演奏的權利。」後來NFL迫於輿論壓力禁止球員抗議，現在佛洛伊德事件(George Floyd)爆發，輿論轉向，NFL可能也被迫更改政策。如果8月中熱身賽如常開打，大概也不敢處罰抗議的球員。

(中時電子報)