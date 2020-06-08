美國總統川普(Donald Trump)對於NFL的和解態度很不滿，他質疑聯盟總裁古戴爾(Roger Goodell)是否要放任球員單膝下跪陳抗？川普8日推文：「從古戴爾的聲明看來，有沒有一丁點可能是他在暗示允許球員跪下？然後不尊重我們的國家與國旗？」

其實NFL沒有明言是否放寬規定，古戴爾只說「鼓勵任何和平發聲與抗議的形式。」一般看來，單膝下跪是一種和平抗議，當然也被允許了，但川普就是要逼古戴爾說清楚。

2016年8月第一個帶頭抗議的NFL球星凱普尼克(Colin Kaepernick)，他其實是坐著抗議的，而且講得很清楚，他擺明就是不尊重國旗與美國：「我不會站起來去向那面(美國)國旗行禮，這個壓迫有色人種的國家不值得我尊重。」

凱普尼克所屬的49人隊起初也支持他：「自由是美國的核心精神，每個國民都擁有加入及不加入國歌演奏的權利。」後來NFL迫於輿論壓力禁止球員抗議，現在佛洛伊德事件(George Floyd)爆發，輿論轉向，NFL可能也被迫更改政策。如果8月中熱身賽如常開打，大概也不敢處罰抗議的球員。

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(中時電子報)

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