漢來美食（1268）公布5月份營收2.25億元，月增97%、年減27%，意味走過疫情影響谷底黑暗期，消費人流已大幅躍升，加上五一連假與母親節大檔挹注，帶動餐廳業績溫。漢來美食累計1-5月營收11.78億元，較去年同期15.87億元減少幅度約26%。

展望後市，漢來美食表示，6月的第一週，平日及假日的餐廳來客數皆有明顯增加，且在6月7日（星期日）政府宣佈防疫大解封的第一天，大型餐廳不再受室內社交距離的限制而生意滿滿，漢來美食預計，民眾的生活在被壓抑4個多月之後會產生「報復性消費」的現象，加上後疫情時代公司加入常溫食品及冷凍食品的電商布局，及７月起連續展店、改裝開幕，還有政府「振興三倍券」的政策上路，在拓寬客層、客戶回流及不斷增加市佔的全面準備下，預期可補回公司在上半年不足的業績。

進入後疫情時代，漢來美食已在5月31日結束所有餐廳定期的便當外賣工作，專心回到餐廳內的運營，但在疫情期間衍生出來的電商產品，熱度卻沒有減退，包括豬腳麵線、台式滷肉豆腐及家鄉獅子頭等冷凍產品，到目前為止月銷量比初期上市時成長了數倍。漢來美食對於「宅美食」市場的前景十分看好，尤其是現在僅在自家網購平台銷售即有如此佳績，預計7月以後電商平台及零售通路的布局妥善後，將會有跳躍式成長。

而在展店規劃上，7月將有上海湯包第5家分店（高雄夢時代）、名人坊第６家分店（台北世貿）、新品牌個人雞湯鍋（台中中友）的開幕，及漢來飯店10樓4家餐廳改裝後reopen的緊湊行程，顧客層面涵蓋平價、中端及高端消費族群。展望第3季，漢來美食已為營運動能備足柴火，今年下半年，漢來美食營運將隨版圖擴大而動能滿載。

(工商 )