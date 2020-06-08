今年1月2日，台彩威力彩在新北市土城區的「投彩商行」開出3.4億元頭獎，今日台彩也分享2020上半年2名威力彩中獎人的故事。2名得主都是男性，其中一位是以家人生日、姓名學格數號碼包牌，幸運中了頭獎3.4億。得主還請妻子全數移走衣櫃附近的電源、易燃物，保護中頭獎的彩券。另一名得主則是最後買1注電選，最後中了4.65億元。

台彩總經理蔡國基表示，這名中威力彩頭獎的得主是60歲的已婚男性，是土城一帶傳產製造業的老闆，身材外貌特徵是「中等身材、臉圓、眉濃、眼大、鼻高、唇薄、耳厚」，過去每期都會購買金額約2000到3000元不等的彩券，最常買的是威力彩、大樂透。這次他花了3500元，以「家人生日」、「姓名學格數」算出10至12個號碼，第1區組成5組7個號碼包牌，第2區則全選8號。

全選8號的原因，蔡國基表示，中獎人觀察到第2區已經許久未開出8號，所以才會全選8號，經過查證，發現去年10月21日後就沒開出8號，也就是連續20期未開出8號。

除了那組包牌對中頭獎3.4億元之外，另外6組也中3獎，單注獎金為90萬元，因此這次總共幸運中了3億4265萬元，中獎人後來捐贈1500萬元給中信慈善基金會，同時也包給投注站888888元的紅包，而其餘則用在理財投資上，大多購買儲蓄險、不動產。

台彩透露，得主在開獎後得知中獎，覺得不可置信，還請太太再次對獎，並把中獎彩券收在衣櫃襯衫口袋裡，且為了安全起見，該名得主還請太太把衣櫃附近的電源、易燃物全部移開。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)