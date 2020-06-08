世界自由民主聯盟中華民國總會將邀集歐洲與亞洲若干國家分會會長及專家學者，就「新冠肺炎疫情對自由、民主、人權的衝擊」議題，進行兩場各約2小時的視訊會議，分別是：

一.台北時間6月12日（週五）下午四時開始，倫敦時間6月12日（週五）上午九時同步召開「世盟歐洲區域組織視訊論壇」。

二. 台北時間7月3日（週五）下午一時至三時三十分，雪梨時間7月3日（週五）下午三時同步召開「亞洲太平洋自由民主盟」視訊論壇。

第一場歐洲論壇的與會人士有：世盟總會長饒穎奇、世亞盟中華民國總會理事長曾永權、世盟歐洲區域組織主席暨德國分會會長費雪先生，以及英國、愛爾蘭、保加利亞、愛爾蘭、馬爾他騎士團、義大利代表等，論壇由世盟秘書長劉廣平主持。

曾永權在接受電台轉訪時強調(見圖)，由於新冠肺炎造成全球各地的亂象，也對世界普世價值的自由、民主及人權也產生了衝擊，台灣在這次新冠肺炎防疫工作領先世界各國，可說是全球防疫體系中的「模範生」。

據報導，今年台灣受到多達29國行政部門致函關切與諮詢，並發表聲明及社群媒體發文等多元方式支持我國申請參與世界衛生大會(WHA)，且受到60多國媒體，共超過1800多篇報導表達對我的支持，本次論壇的創新模式也格外有意義，即時的關懷歐洲和亞洲的世亞盟會員國，探討地球村裡不同政治體制和風氣對於流行病毒傳染的因應，也表現出我國人民在自由民主與人權上的素質。

曾永權特別歡迎海內外人士報名收看，可先下載ZOOM視訊會議軟體，並申請個人帳號後，電洽世盟施德倫主任：02-33932002分機726。Email： 世亞盟中華民國總會理事長曾永權接受電台專訪。

(中時 )