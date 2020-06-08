勞動部勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛表示，推動「補助大專校院辦理就業學程計畫」讓大專生在踏入職場前提升就業知識、技能和態度，規畫實務訓練課程能幫助應屆畢業生快速地和職場接軌，職類總共分為「醫療保健與照顧服務」等十大領域，108學年度中彰投區共有1576人參訓，109學年度共核定46個學程和15個共通核心職能課程，目前各大專校院已經開始招生。

畢業季到了，新鮮人紛紛開始為求職做準備，勞動部勞動力發展署中彰投分署與大專校院共同推動的「補助大專校院辦理就業學程計畫」，透過專精及共通職能課程、職場體驗課程，讓參與的學生在未踏出校園前就先儲備知識、提昇職場競爭力，縮短求職的時程。

此外，透由職場體驗的機會可讓企業搶先一步認識自己，如表現良好，留給企業好印象，則可未畢業即就業，為大專校院青年打造一條平坦的職場之路。

林淑媛指出，該計畫招生對象以大專校院大三、大四本國籍在校生為主，經由計畫專精課程、職場體驗課程及共通核心職能課程，協助大專生在校期間就能提高職涯規畫能力，增加職場競爭力及順利與職場接軌。

弘光科技大學的莊璦萍就讀化妝品應用系，選擇關於化妝品營銷、醫學美容專業諮詢等專業課程，思考未來就業方向時，分析雖對醫學美容有興趣，但擔心沒有職場經驗，對實務了解不夠，會對求職造成困難。

大四參與「化妝品營銷與專業美容人才就業學程」，結訓畢業之後才能順利進入職場體驗單位服務，擔任美療師的職務。

她表示，參訓前完全沒有工作經驗，在參與就業學程之後，學到顧客關係管理、處理顧客問題、安撫客人情緒等重要的實務技能，職場體驗期間也從清點貨品、接待客人等基本作業開始。

莊璦萍說，企業在求才時都想找全方位的人才，建議同學們可替自己多累積能量，而參加大專就業學程計畫，對就業有很大的幫助。

(中時 )