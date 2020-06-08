說到本月科技界大事之一，蘋果即將舉辦的全球開發者大會(WWDC20)肯定名列其中。由於有疑似 iOS 14 程式碼的內容外洩，先前就有不少關於 iOS 14 的消息曝光。無獨有偶，蘋果官方釋出的 iPadOS 13.5.5 beta 1中，也蘊藏不少有料資訊，程式碼暗示蘋果將為 iPadOS 打造鍵盤快速鍵的內容，肯定讓不少 iPad 用戶感到期待。

蘋果在 WWDC 2019 之中，首度將 iPadOS 從 iOS 中獨立出來，讓他們可以為 iPad 添加更多專屬的功能，強化 iPad 的生產力。蘋果自 2015 年 9 月開始推出 iPad Pro 系列，並為此系列打造了 Apple Pencil、聰穎鍵盤(Smart Keyboard)等專屬周邊配件。而蘋果則是在 2020 年 3 月發表的第四代 iPad Pro 當中，推出全新的巧控鍵盤(Magic Keyboard)，並且加上了觸控板，為 iPad Pro(第三代、第四代機種)導入全新的操作方法。不過，無論是聰穎鍵盤或是巧控鍵盤等專為 iPad Pro 打造的鍵盤配件，或許是為了有效縮小鍵盤區域、以及降低重量與體積等因素，並沒有 F1~F12 等電腦鍵盤中常見的功能鍵。因此在 iPad Pro 中，即便搭配了鍵盤配件，要調整螢幕亮度、控制音樂播放時，都需要透過觸控方式在「設定」中進行調整，沒有辦法藉由鍵盤按鍵快速設定。所幸，這一些煩惱有望在 iPadOS 14 中獲得解決。

《9to5mac》網站透過 iPadOS 13.5.5. beta 1 的程式碼發現，蘋果很可能正計畫為 iPadOS 加入可透過鍵盤快速鍵來進行快速調整螢幕亮度，甚至包含可以調整鍵盤背光亮度等選項。目前還不知道這些鍵盤快速鍵是否可自以自行定義，來讓使用者擁有更高的自由度。

蘋果預計在 WWDC20 中公布下一代五大作業系統的新面貌，包含(以下名稱為推測) iOS 14、iPadOS 14、watchOS 7、tvOS 14 以及 macOS 10.16 等等。除了上述資訊外，先前在 iOS 13.5.5 beta 中也被發現蘋果有意推出訂閱服務的「套餐」(bundle)。蘋果現行推出的訂閱服務包含 Apple TV+、Apple Music、Apple News+ 等等。以套餐的方式提供訂閱，不僅可提供更具吸引力、更優惠的價格，並且可進一步提升使用者對於蘋果旗下服務的黏著度。具體內容最快有機會在美國時間 22 日日舉辦的 WWDC 中公布。

(科技)