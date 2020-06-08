英國女王伊麗莎白二世愛子安德魯王子（Prince Andrew）捲入美國億萬富豪艾普斯坦性販運未成年少女醜聞，外媒報導，美國司法部5月時已經正式向英國政府提出要求，約談安德魯王子。

英國女王伊麗莎白二世愛子安德魯王子（Prince Andrew）捲入美國億萬富豪艾普斯坦性販運未成年少女醜聞，外媒報導，美國司法部5月時已經正式向英國政府提出要求，約談安德魯王子。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）、英國《太陽報》（The Sun）8日引述消息人士報導，美國司法部已經正式透過英國政府提出要求，約談安德魯王子，以了解他和美國億萬富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性販運未成年少女一事之間的關係，美司法部也通知英國，美國已首度對安德魯王子展開刑事調查。

消息人士透露，美國司法部特別繞過白金漢宮展開法律行動，主要是向英國內政部提出「司法互助」（Mutual Legal Assistance）要求約談，此舉類似於傳喚安德魯王子出庭作證。

《太陽報》指出，美司法部此舉將迫使安德魯王子在接下來數月中，以證人方式出席英國法庭，並且在英國政府的協助下提供相關證據。

報導指出，英國政府目前尚未決定如何回應美方要求，不過消息人士透露，美方讓安德魯王子捲入刑事調查，已造成英國的「外交噩夢」，讓英國政府陷入「非常困難的處境」。

《太陽報》分析，如果英國政府同意美方要求，美國檢察官將有2個選項。第一，單純讓安德魯王子作為證人，他可以隨自己意願出席約談，並且發表署名的聲明，他將不必宣誓。

不過消息人士認為，美國人將會尋求更為激進的第2條路，要求安德魯王子出席倫敦西敏區法庭（Westminster Magistrates Court），在法庭上宣誓，提供口頭或文字證據。如果安德魯王子拒絕，他將收到傳喚，親自接受美國司法部檢察官的訊問。

美國億萬富豪艾普斯坦被控自1990年代開始，至2000年中期組織性販運網絡，以「按摩」打工賺外快等名義，誘姦未成年少女，受害者不計其數，年紀最輕者甚至僅有14歲，也有少女自此淪為性奴長達3年，去年8月，艾普斯坦在等待判決期間於獄中自縊。安德魯王子也被捲入這起性醜聞，受害女性朱弗里（Virginia Roberts Giuffre）控訴，曾和安德魯王子發生3次性行為，當時她還未成年。安德魯王子除透過白金漢宮否認指控，去年11月更接受英國廣播公司（BBC）專訪，稱從未見過朱弗里，後續更公開稱會配合美國政府調查，不過至今配合度是0。

《太陽報》指出，外界一直以為安德魯王子只會受到民事訴訟攻擊，不過由於他一直不願配合紐約檢方調查，顯然美國司法部因此提升了司法攻防。

針對報導，美國紐約州南區聯邦檢察署（United States Attorney's Office for the Southern District of New York）拒絕回應。

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文章來源：Prosecutors formally request to talk with Prince Andrew in Epstein investigation
文章來源：HAND ANDY OVER Prince Andrew may be quizzed over Jeffrey Epstein in weeks as US officially demands Britain hand him over

(中時電子報)

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