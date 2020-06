英國女王伊麗莎白二世愛子安德魯王子(Prince Andrew)捲入美國億萬富豪艾普斯坦性販運未成年少女醜聞,外媒報導,美國司法部5月時已經正式向英國政府提出要求,約談安德魯王子。

英國女王伊麗莎白二世愛子安德魯王子(Prince Andrew)捲入美國億萬富豪艾普斯坦性販運未成年少女醜聞,外媒報導,美國司法部5月時已經正式向英國政府提出要求,約談安德魯王子。

美國國家廣播公司新聞網(NBC News)、英國《太陽報》(The Sun)8日引述消息人士報導,美國司法部已經正式透過英國政府提出要求,約談安德魯王子,以了解他和美國億萬富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)性販運未成年少女一事之間的關係,美司法部也通知英國,美國已首度對安德魯王子展開刑事調查。

消息人士透露,美國司法部特別繞過白金漢宮展開法律行動,主要是向英國內政部提出「司法互助」(Mutual Legal Assistance)要求約談,此舉類似於傳喚安德魯王子出庭作證。

《太陽報》指出,美司法部此舉將迫使安德魯王子在接下來數月中,以證人方式出席英國法庭,並且在英國政府的協助下提供相關證據。

報導指出,英國政府目前尚未決定如何回應美方要求,不過消息人士透露,美方讓安德魯王子捲入刑事調查,已造成英國的「外交噩夢」,讓英國政府陷入「非常困難的處境」。

《太陽報》分析,如果英國政府同意美方要求,美國檢察官將有2個選項。第一,單純讓安德魯王子作為證人,他可以隨自己意願出席約談,並且發表署名的聲明,他將不必宣誓。

不過消息人士認為,美國人將會尋求更為激進的第2條路,要求安德魯王子出席倫敦西敏區法庭(Westminster Magistrates Court),在法庭上宣誓,提供口頭或文字證據。如果安德魯王子拒絕,他將收到傳喚,親自接受美國司法部檢察官的訊問。

美國億萬富豪艾普斯坦被控自1990年代開始,至2000年中期組織性販運網絡,以「按摩」打工賺外快等名義,誘姦未成年少女,受害者不計其數,年紀最輕者甚至僅有14歲,也有少女自此淪為性奴長達3年,去年8月,艾普斯坦在等待判決期間於獄中自縊。安德魯王子也被捲入這起性醜聞,受害女性朱弗里(Virginia Roberts Giuffre)控訴,曾和安德魯王子發生3次性行為,當時她還未成年。安德魯王子除透過白金漢宮否認指控,去年11月更接受英國廣播公司(BBC)專訪,稱從未見過朱弗里,後續更公開稱會配合美國政府調查,不過至今配合度是0。

《太陽報》指出,外界一直以為安德魯王子只會受到民事訴訟攻擊,不過由於他一直不願配合紐約檢方調查,顯然美國司法部因此提升了司法攻防。

針對報導,美國紐約州南區聯邦檢察署(United States Attorney's Office for the Southern District of New York)拒絕回應。

