英國女王伊麗莎白二世愛子安德魯王子（Prince Andrew）捲入美國億萬富豪艾普斯坦性販運未成年少女醜聞，外媒報導，美國司法部5月時已經正式向英國政府提出要求，約談安德魯王子。

英國女王伊麗莎白二世愛子安德魯王子（Prince Andrew）捲入美國億萬富豪艾普斯坦性販運未成年少女醜聞，外媒報導，美國司法部5月時已經正式向英國政府提出要求，約談安德魯王子。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）、英國《太陽報》（The Sun）8日引述消息人士報導，美國司法部已經正式透過英國政府提出要求，約談安德魯王子，以了解他和美國億萬富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性販運未成年少女一事之間的關係，美司法部也通知英國，美國已首度對安德魯王子展開刑事調查。

消息人士透露，美國司法部特別繞過白金漢宮展開法律行動，主要是向英國內政部提出「司法互助」（Mutual Legal Assistance）要求約談，此舉類似於傳喚安德魯王子出庭作證。

《太陽報》指出，美司法部此舉將迫使安德魯王子在接下來數月中，以證人方式出席英國法庭，並且在英國政府的協助下提供相關證據。

報導指出，英國政府目前尚未決定如何回應美方要求，不過消息人士透露，美方讓安德魯王子捲入刑事調查，已造成英國的「外交噩夢」，讓英國政府陷入「非常困難的處境」。

《太陽報》分析，如果英國政府同意美方要求，美國檢察官將有2個選項。第一，單純讓安德魯王子作為證人，他可以隨自己意願出席約談，並且發表署名的聲明，他將不必宣誓。

不過消息人士認為，美國人將會尋求更為激進的第2條路，要求安德魯王子出席倫敦西敏區法庭（Westminster Magistrates Court），在法庭上宣誓，提供口頭或文字證據。如果安德魯王子拒絕，他將收到傳喚，親自接受美國司法部檢察官的訊問。

美國億萬富豪艾普斯坦被控自1990年代開始，至2000年中期組織性販運網絡，以「按摩」打工賺外快等名義，誘姦未成年少女，受害者不計其數，年紀最輕者甚至僅有14歲，也有少女自此淪為性奴長達3年，去年8月，艾普斯坦在等待判決期間於獄中自縊。安德魯王子也被捲入這起性醜聞，受害女性朱弗里（Virginia Roberts Giuffre）控訴，曾和安德魯王子發生3次性行為，當時她還未成年。安德魯王子除透過白金漢宮否認指控，去年11月更接受英國廣播公司（BBC）專訪，稱從未見過朱弗里，後續更公開稱會配合美國政府調查，不過至今配合度是0。

《太陽報》指出，外界一直以為安德魯王子只會受到民事訴訟攻擊，不過由於他一直不願配合紐約檢方調查，顯然美國司法部因此提升了司法攻防。

針對報導，美國紐約州南區聯邦檢察署（United States Attorney's Office for the Southern District of New York）拒絕回應。

(中時電子報)