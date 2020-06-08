高雄市長韓國瑜被投票罷免通過，外界紛紛議論誰會是下一位遭罷免對象。而台北市長柯文哲今(8日)在議會質詢時，被市議員詢問，是否會擔心自己會是下一個被罷免的對象，他則回「請大家忘了我的存在，我現在民調很低、都很低調、也都很少發言」。回應曝光後，立刻在批踢踢掀起討論，有人留言寫下「先安慰國民黨，然後叫民進黨不要關注他XD」。

針對罷韓結果和高雄市議會議長許崑源墜樓一事，柯文哲今表示，罷免是高雄市民的選擇，也只能表示尊重，至於有沒有公理正義，也不用輕生抗議，他反對輕生。

另外，柯文哲指出，民進黨應窮寇莫追、適可而止，然而他也勸國民黨「世事無奇、起起落落，別太沮喪」，應靜下心想該怎麼做。

而柯文哲回應曝光後，批踢踢則是有許多網友留言寫下，「低調?天天都有新聞還叫低調?」、「天天自炒當受虐兒」、「推薦侯友宜那篇才幾天，你是準備當小丑囉」、「每天有新聞版面真是超級低調」，不過，也有人認為「民進黨除了王浩宇，根本沒人鳥你啊師父」。

(中時電子報)