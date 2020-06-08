前國際田徑總會(現改為世界田徑總會)主席迪亞克，被控收受賄賂以及掩蓋俄羅斯禁藥事件，即將在法國巴黎開庭，倘若罪證確鑿，恐將面臨10年徒刑。

塞內加爾籍的迪亞克，上周日剛歡慶87歲生日，但他目前在巴黎遭到拘禁，檢察官指控他向違規使用禁藥的選手們索取345萬歐元(約389萬美元)，掩蓋這些選手使用禁藥事實，然後讓他們得以繼續比賽，包含了2012年倫敦奧運等重大賽會。

迪亞克自從1999年當上國際田總掌門人之後，直至2015年才因為醜聞案而下台，這個案件原定在今年1月開庭，但迪亞克的兒子馬薩塔提出新事證，因此法院只能延後開庭。除了迪亞克外，前國際田總律師西塞和多勒，還有俄羅斯田徑協會主席巴拉赫尼切夫和俄羅斯田徑隊總教練梅爾尼克夫都遭到起訴。

塞內加爾拒絕引渡馬薩塔到法國接受審判，因為馬薩塔涉嫌洗錢、收受賄賂等罪嫌，一旦出庭將與迪亞克受到法律的嚴厲懲處。

(中時 )