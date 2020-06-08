歐陽娜娜將滿20歲，今（8日）宣布正式加盟索尼音樂，推出首張創作EP《NANA I》，對於加入索尼音樂歐陽娜娜表示，很開心加入這個大家庭，有許多她很喜歡的師兄師姐莫文蔚、鄧紫棋、周杰倫和周興哲等，「有時會在節目上碰到，希望以後可以和這個大家庭的歌手合作，一起玩出更多好的音樂給大家！」索尼音樂表示「娜娜此次加盟索尼音樂，不會只是廠牌和歌手之間的常規合作，我視娜娜如同自己的親女兒！家長總是願意傾盡所有，將自己最好的一切留給孩子，我將會帶領我們的團隊與娜娜一起奮力前進，助力娜娜加冕成樂壇女王！」

歐陽娜娜5歲學鋼琴、6歲學習大提琴、11歲贏得台灣大提琴比賽冠軍、12歲成為最年輕登上台灣最高規格音樂廳舉辦演奏會的演奏家，13歲考上聞名全球的美國柯蒂斯音樂學院，從小在音樂上就展現出過人的才華。除了精湛的琴藝，她突出的顏值和氣質，加上她充滿冒險精神的個性，更讓她深受影視圈的矚目，接連參與多部電影、戲劇和綜藝節目的演出，近來更固定推出話題十足的VLOG，往全方位的演藝之路邁進。

《NANA I》收錄三首歐陽娜娜全創作的英文曲目，正式從古典誇界到流行音樂，她說：「從古典跨界流行需要一個過程，有許多需要去學習和了解的部分，我覺得這兩者並不衝突。其實我從12歲開始就有玩一些跨界，不管是中西合併的跨界或是時間上的跨界，這個部分有了一定學習和累積。」她也特別將最愛的大提琴，完美結合在這一次的流行創作當中，《NANA I》中三首創作歌曲分別代表著破碎、炙熱和平行線，首支單曲〈The Best for You〉的創作過程只花了15分鐘，「起初是想寫一首三拍子的歌，還覺得應該挺難寫的，因為有時候想表達心中想說的東西並不容易，但是當天的製作人和合作的吉他手特別快了解我的意思，我那時只告訴他們我想要一首三拍子和能在下雨天聽的歌，然後15分鐘後旋律就好了」。

歐陽娜娜今宣布加盟新東家。（索尼音樂提供）

歐陽娜娜今宣布加盟新東家。（索尼音樂提供）

(中時 )