台灣今天新冠肺炎確診依舊「加零」，國內至今第57天無本土新增病例。而大甲鎮瀾宮媽祖本周四起駕遶境，指揮中心副指揮官、內政部次長陳宗彥表示，參與的為工作人員和陣頭，民眾採線上直播方式參與，因此往年「鑽轎底」的盛況今年將不復見，各縣市參與人數則建議控制在800人以內。

陳宗彥表示，內政部針對全台廟宇活動的指引已經出爐，活動的人數上限暫訂為1000人以下，以實聯制，且建議不跨縣市方式辦理，希望一步一步慢慢開放。

至於本周就將起駕的大甲媽祖遶境活動，陳宗彥表示，參與者以工作人員、陣頭為主，若要跨縣市，希望由各縣市的主辦廟宇給予協助，可能採人員接棒方式，至於想觀看的民眾，可以用線上直播的方式參與，目前各縣市的廟方也都鼓勵民眾用這樣的形式參與，希望在每個縣市區域的參與者控制在800人以內。

陳宗彥表示，陣頭遶境時，因為轎班都是固定的，參與者都是特定人士，因此不必配戴口罩，但若人潮前後混散，則應保持社交距離，若無法維持社交距離，就要配戴口罩。

民眾部分，則鼓勵信眾在家看網路直播，若要跟轎，建議以居家附近為主，並做好戴口罩等個人防護措施。民眾若有鑽轎底，也會有工作人員勸阻。因此往年鑽轎底的盛況今年將不復見。

(中時 )