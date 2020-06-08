韓粉杏仁哥到王浩宇服務處抗議，與警爆衝突遭帶回。（圖／翻攝自杏仁哥臉書）

高雄市議長許崑源墜樓身亡，王浩宇臉書一篇PO文引發眾怒，桃園市國民黨籍議員「村長」詹江村、韓粉杏仁哥等人，號召今（8）日下午前往王浩宇服務處「集合」，期間杏仁哥與員警發生衝突，遭押上車帶走做筆錄。對此，王浩宇也在臉書做出回應。

王浩宇因在臉書PO文寫下「力挺韓國瑜！高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡。」引發挺韓民眾及網友不滿，怒批他消費死者，號召將到王浩宇服務處抗議，而王浩宇也接獲警方情資，決定今日服務處暫停服務一天，避免造成衝突。

今日中午杏仁哥在臉書直播，畫面中可見王浩宇服務處外聚集大批抗議人潮，大喊王浩宇的良心被狗咬，要罷免王浩宇下台，村長還帶頭往王浩宇服務處門口丟雞蛋，場面火爆，杏仁哥則遭警方押上車帶走，再度引發現場民眾不滿。

王浩宇在臉書轉PO相關消息，僅寫下「Errr...」。底下網友留言關心，「沒事吧」、「感覺你很緊張，服務處都不開門了」，但也有人表示，「這樣不敬已往生的人，既然發文就不要刪文，不敢面對自己製造的紛爭，還要浪費警察與國家資源保護你，自己想想你適合當議員嗎？」「議員你家的農舍何時要拆除違建的地方！」

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杏仁哥抗議遭警帶走，王浩宇臉書表態。（圖／摘自王浩宇臉書）

(中時電子報)