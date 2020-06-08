台語天后江蕙（二姊）雖然在2015年封麥引退，親民的她仍不時在臉書和網友互動，不過江蕙卻突關臉書，外界推測恐與江蕙昨發文悼念高雄市議會議長許崑源以及鐵路警察李承翰與李爸爸有關，不過江蕙關臉書非首次，她2015年也曾無預警關臉書。

江蕙7日凌晨在臉書寫下：「讓人心疼及難過」，提到高雄市議會議長許崑源、鐵路警察李承翰父親「你們一路好走了 放下一切罣礙，安息吧」，希望家屬能節哀順變，儘管二姊有註記「請勿在此談論政治」，但仍有網友留下情緒性留言，江蕙事後刪除哀悼文，沒想到卻演變成關臉書。

其實，江蕙已非首次關臉書，2015年女模楊又穎（Cindy）辭世時，江蕙在臉書感嘆「台灣言論太自由，尤其藝人被謾罵好像也不太有人會回嗆(少數)，還是因為謾罵的人看中這一點，所以能為所欲為，因為你/妳是藝人，你們能奈我何」，其中一句「台灣言論太自由」卻引來網友負評聲浪，當時江蕙也曾因此關閉臉書。

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