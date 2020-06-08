被譽為「私募界巴菲特」的黑石集團聯合創辦人蘇世民近日在接受媒體採訪時表示，新冠肺炎疫情造成的危機是史無前例的。

第一財經報導，蘇世民在專訪中指出，新冠肺炎疫情對經濟造成的損害是史無前例的，失業率大幅提高，人們的手頭也更加拮据，經濟更是複雜，重啟經濟並不像開車，轉動鑰匙就能上路。

蘇世民提到，當人們沒有工作時就會消耗原本的存款，因此復工後大家並不會馬上恢復消費習慣，購買力的下滑，也會使生產力下降，要讓人們重新開始消費需要一段時間，雖然復甦緩慢，但總會好起來的。

針對股市與經濟背離的情況，蘇世民表示，股市快速上漲有兩個原因，一是美國大型企業運作仍非常好，而這些股票佔的權重又大，因此帶動美股上揚，第二是市場對於疫苗研發樂觀。他也透露，黑石集團在疫情開始時就像其他主權基金一樣購入股票。

蘇世民最後也提到，未來五年，新冠肺炎可能會像變成像流感一樣，最糟糕的情況是人類與其共存，但最後大家會克服它。

(中時電子報)