一技之長在手，畢業即就業！23歲的陳莘元在就學期間，參加勞動部雙軌訓練旗艦計畫，一邊上課，一邊在汽機車零組件大廠接受工作訓練，因為表現突出，畢業後直接被企業留用，工作半年就獲晉升為製程部門組長，負責管理20多位員工，薪資待遇比同儕高，兼顧升學與就業的雙軌計畫，讓陳莘元擁有不一樣的人生。

勞動部雙軌訓練旗艦計畫推動多年，與一般企業與學校建教合作或實習的方式不同，勞動部雲嘉南分署長劉邦棟表示，計畫一次執行4年，參與的學生每周有3到4天在公司，其他時間在學校，可以在做中學、學中做，企業透過有系統的訓練，結訓後就能培養出立即上線的專業人才。

劉邦棟指出，目前雲嘉南區參與此計畫的學生逾1500位，由勞動部補助一半學費，而學生在企業訓練期間，還可領到訓練津貼，無論是時薪制、月薪制均比照勞基法，也能累積勞保年資，畢業後因與職場「零時差」接軌，馬上就是即戰力，施行3年來就業率高達9成7。

近年來參與計畫的廠商，因為效益突出，甚至有一半企業開出更好條件，願意替學生支付另一半學費，希望能吸引人才加入，也讓家庭經濟壓力大的弱勢孩子不用放棄學業，進而掌握機會改變未來。

去年從崑山科大電機系畢業的陳莘元說，半工半讀雖然累人，但比一般打工更能學到專業技術與職場倫理，且早一步在職場中卡位更有優勢，這樣投資自己很值得，父母也為他感到欣慰。

雲嘉南地區參加雙軌計畫的學校包括吳鳳科大、南臺科大、崑山科大、遠東科大等4校9科系，合作企業包括耐斯企業、遠東機械、可成科技、華菱科技、晶英酒店、爭鮮等廠商，提供電機、機械、冷凍空調、商品設計、餐飲門市經營等領域258個名額，相關訊息可上雙軌訓練旗艦計畫網站，或上網搜尋「投資青年就業方案」查詢。

(中時 )