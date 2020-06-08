罷韓成真，台北市長柯文哲遭綠營及其側翼視為下一位罷免對象，議員8日在國民黨籍議會詢問柯是否願集結國民黨等在野黨力量力抗，柯表示同意，並批評台灣未來幾年要面對民進黨一黨獨大，黨政軍媒一把抓，這不是民主國家該有的好現象，但像北市府就沒強烈意識形態，每個黨都有，他現在是「羽扇綸巾」，談笑間檣櫓灰飛煙滅。

柯文哲表示，台灣未來來幾年，民進黨一黨專政，現在緊張沒用，他該怎做還沒想出來，像北市府的副市長，每個黨都有，至於中央政府每次因換一個總統就換掉6000個職務，這種事要改變，這會促成政治利益集團，很肅殺，要解決。

柯說，合作比對抗好，他從沒說一定不要不要跟誰合作，都保持多元開放，就是他的政治價值，民眾黨在立院針對議題都有不同態度；此外罷韓之後，者幾天媒體很冷淡，大家應思考接下來怎做，要思考《選罷法》要不要修改。

柯說，他8日上午坐公車看PTT文章，就一大堆人講他計算不對，25％、4分之1就總投票人能罷免，這可以討論看看，立院已在討論修改，他還沒定見，「但先進民主國家出現罷免是很少，對立不會讓社會進步。」

柯說，民主政治本就沒保證是會做出理智的行為，別忘記1933年德國總理希特勒就是民選出來武裝政變的，他我非常清楚民意如流水，任何人都要戒慎恐懼，他同意集結在野力量監督民進黨，但還要再想一下怎麼突圍。

至於是否「拉藍打綠」，柯說，沒有要拉攏國民黨，像民眾黨祕書長謝立功是已退出國民黨，他用人從沒管過去背景，他採功能取向，現階段要謝立功這樣調和鼎鼐的人，黨的多元開放是優點，但缺點就是吵架就被說是內鬥。

對於和新北市長侯友宜的關係，柯說，跟侯過去也沒過節，純粹就市政問題該合作就合作，他們都不是耍詐的人，講好就做，他倆都是說話算數的人。北市議員鍾小平詢問「侯友宜是蔡英文總統的主要敵人，你是次要敵人」，柯說，應該是吧，他比較沒資源，但侯加上黨的資源會比較強，不過民進黨都變來變去，再看半年才知道。

鍾小平說「你想當民眾黨的開國皇帝，三國的魏為是民進黨，東吳是國民黨，蜀漢是柯，柯要當劉備還劉邦？」柯回，不是他講做什麼就做，人生很多準備階段，行就行、不行就算了。柯也自比東吳周瑜，自稱現在羽扇綸巾，談笑間檣櫓灰飛煙滅。

(中時 )