儘管美國抗爭活動不斷，對中國企業的制裁措施也正式實施，但美國5月非農就業數據創造驚奇，市場解讀景氣較預期更快邁向復甦，激勵近週全球股市大漲，近週資金淨流入依舊以美國固定收益型ETF為主。據統計，截至6月5日過去一週ETF基金淨流量顯示，整體股票型ETF資金重回淨流入，近週增加76.7億美元，其中主要流入美國股票型ETF，近週資金淨流入35.8億美元，除中國股票型ETF資金呈現淨流出之外，其他市場股票型ETF均為淨流入，其中全球股票型ETF資金淨流入17.6億美元，日本股票型ETF資金淨流入28.7億美元，歐洲股票型ETF資金淨流入11.1億美元，而中國股票型ETF近週資金淨流出17.8億美元。

富蘭克林證券投顧分析，五月主要地區採購經理人指數及新訂單指數自谷底回升，加上美國五月非農就業新增250.9萬人，同期失業率自前月的14.7%下降至13.3%，均優於預期，顯示全球經濟已擺脫谷底而露出復甦曙光，景氣樂觀預期推升金融、能源、工業等循環類股大漲，尤其近期美元貶值、公債殖利率曲線轉陡及油價上漲，激勵歐股、新興股市、金融及商品等價值型股票上演補漲行情，先前領漲的美股、科技、生技與黃金休息，建議投資人正面看待良性的區域或類股輪動，有利延續反彈的廣度及長度，並可依照個人風險屬性廣納標的，布局主軸首選美股及新興亞洲股市，並搭配科技、生技或天然資源產業型基金操作。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，科技產業2020年以來併購交易金額超過1700億美元，雖較去年同期放緩，但高居各產業之冠，經過疫情導致全球經濟關閉的期間，民眾體會到新技術所帶來的便利性，企業亦體認到推動數位化轉型的重要性，預計危機過後，雲端運算、網路購物、數位支付加速採用的趨勢仍將延續，而科技產業將是此趨勢下的直接受惠者，預期數位經濟的成長動能，將成為下一輪科技產業表現的重要助力。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡．麥可羅指出，過去兩年生技公司已籌集大量資金，有力支持併購活動，2019年多數的併購案發生在基因療法、罕見疾病及抗癌藥領域，預計這三大領域仍將是大型製藥公司偏好的收購目標，目前許多大型生技製藥公司積極強化產品線，併購活動可望延續至2020年，加上目前市場焦點對藥物定價議題有所淡化，政策風險下降環境之下，看好具研發題材，特殊療法發展前景的中小生技類股。

(時報資訊)