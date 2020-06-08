防疫領先全球的台灣於6月7日解封，台灣大(3045)指出，這次疫情深刻改變世界，網路通訊科技應用已提升到前所未有的重要地位，疫情爆發後，台灣大用戶整體網路流量較去年成長近三成，旗下影音平台開出亮麗佳績，企業用戶更是積極擁抱科技，導入應用解決方案，各項數據在在顯示數位轉型不是「起風」、也不是「跟風」，而是「現在進行」。轉型科技電信公司已經跨出成功第一步的台灣大，期許偕同台灣企業與社會一同華麗轉身，成為疫後重開機的「升級版本」。

台灣大總經理林之晨表示，這次疫情對企業最顯著的衝擊，就是讓「遠端辦公」成為眼前迫切的硬需求，更將成為未來職場的新常態“New Normal”。台灣大今年2-5月間整體行動網路傳輸量與去年同期相比，強勢成長近三成，其中，企業客戶連外網路流量及其他網路流量均同步飆揚，顯示除了企業用戶外，來自辦公室情境以外的居家工作、居家娛樂的流量需求也大增，這點在疫情期間台灣大好速系列專案獲得佐證:「好速成雙」、「好速加掛」主打一舉滿足用戶行動上網與光纖上網雙需求，申辦用戶數與疫情爆發前相比，強勁成長1.5倍。

單看企業用戶，台灣大2月新推出以雲端技術導入WebEx視訊會議，迅速累積近40家大型企業用戶，詢問度也節節高升，顯示企業愈趨重視多點即時視訊及線上協同作業的工作模式;台灣大雲端總機服務(Cloud PBX) 因可協助企業異地備援將實體總機雲端虛擬化，人員異動辦公手機即成為桌上分機，在疫情爆發後，每月新增客戶數以平均20%穩定成長。另外，從個人消費端也能觀察到遠距工作與教學相關工具需求量攀升的趨勢，台灣大旗下myfone購物網站，2-5月的3C產品整體營收和去年同期相比成長13%，其中，筆記型電腦成長近一成。

疫情期間民眾生活型態改變也帶動了居家娛樂需求，台灣大旗下串流音樂平台MyMusic 2-5月的整體訪客數，較去年同期成長四成，台灣大獨賣Nest Mini中文化智慧音箱MyMusic音樂播放次數亦成長近六成。串流影音平台myVideo單次計費內容營收，則是成長達46%，今年第一季使用凱擘／台灣大寬頻等大電視收看myVideo的用戶，總觀看時數較去年同期成長逾五成；而行動閱讀平台myBook亦發揮資訊傳遞特性，規劃「防疫專區」方便用戶掌握第一手疫情消息，帶動書城流量成長約五成。台灣大表示，本次疫情讓民眾關在家，有助消費者對於居家聲控、物聯裝置的認知與需求，可望加速智慧家庭市場更臻成熟。

(時報資訊)