記憶體市場穩定，記憶體製造廠華邦電(2344)5月合併營收42.73億元，較4月小減1.73%，較去年同期增加6.49%。前5月合併營收201.71億元，較去年同期增加7.27%。

第二季以來市場續旺，華邦電在4月合併營收43.49億元，創下近7個月新高紀錄，5月營收雖比4月小減仍年增逾6%，也是近7個月以來次高。

對於2020年營運展望，華邦電在去年第4季法說會上，現任副執行長詹東義率先表示，雖然有肺炎疫情的不確定因素，今年記憶體供應將趨於穩定，下半年可能有供不應求情況。在DRAM方面，將隨著5G帶動市況發展，Flash方面，NOR Flash與SLC NAND上半年就會達到供需平衡，下半年有新產品推出帶動，可能出現供不應求。

今年以來記憶體市況持續穩定，華邦電第一季本業營運回穩，營收115.49億元，僅季減7.25%，年增約6%，毛利率24.13%，較去年第四季拉升約2個百分點，本業轉虧為盈，營業利益3180萬元。但受業外損失影響，華邦電第一季仍小虧，每股虧損0.02元。

展望第二季，華邦電4、5月單月營收持穩於40億元以上水準，第二季營收預估將比第一季成長，營運可望轉盈。

(時報資訊)