鼎炫-KY(8499)5月合併營收達2.01億元，如預期創單月歷史新高，年成長30.64％；累計前5月合併營收為7.34億元，年成長6.01％。此外，公司今天召開股東常會，通過子公司昆山隆揚申請A股上市案、2019年盈餘分配案，決議配發每股現金股利5元，股利配發率61.43％，以今天收盤價格114.5元計算，現金殖利率4.37％。

5月營收主要受惠於此次疫情帶動的居家辦公(WFH)及遠距教學需求，該公司EMI材料事業產品主要應用於NB及平板電腦，產品出貨持續暢旺。另一方面，衡器事業遞延的外銷代工訂單亦陸續出貨，同步挹注集團營運貢獻，雙事業推升5月營收來到歷史新高。

鼎炫-KY指出，衡器事業除持續深化大陸市場銷售，開拓印度、美國業務接單表現，並積極推動智能衡器市場銷售，深化「T-Touch Central」智能秤重雲端管理平台，亦全面更新升級傳統電子衡器產品，推出台衡惠而邦系列新款秤重儀表、電子衡器等多款產品。

EMI材料事業看好全球消費性電子朝輕薄短小、多工、高速傳輸趨勢，推出耐高溫金屬導電布系列產品，具有導電、耐磨損、耐腐蝕、以及可耐高達650度的高溫等特性，也瞄準汽車電子等需要在高溫下運作的耐溫產品，推出業界最薄的0.03mm超薄導電布雙面膠帶、0.15mm超薄導電海綿膠帶等，為手機、平板電腦、以及柔性面板產品最佳EMI、EMC材料，提高競爭優勢。

(時報資訊)