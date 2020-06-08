台南市是6都唯一沒有依法設立原住民事務專責機關的直轄市，經歷屆原住民市議員爭取多年後，市長黃偉哲8日在議會答覆原住民議員IngayTali（穎艾達利）的質詢時，首度承諾將在年底前設立原住民事務委員會，專責處理原住民事務。

據了解，6都其他5都都有原住民專責機構，像新北市、桃園市設立原住民行政局，台北市、台中市與高雄市則設立原住民事務委員會；至於台南縣市從2010年合併升格為直轄市後，原住民民代與地方人士一直積極爭取專責機構，但前任市長賴清德考量財政與人事等問題，任宣始終沒有成立，僅設立民族事務委員會主管原住民與客家事務。

穎艾達利進行市政總質詢時指出，《原住民基本法》明文有規定，「直轄市及轄有原住民族地區之縣，其直轄市、縣政府應設原住民族專責單位，辦理原住民族事務」，但市府一直沒有成立原住民專責機關，僅有由原住民及客家族群事務組成的民族事務委員會，到底何時可以成立原住民專責機關？

黃偉哲答詢表示，去年與穎艾在討論時，即已同意「將盡快成立」，今天他則承諾會在年底前設立。對此，穎艾達利予以肯定。

黃偉哲還說，過去有些政治工作者，對原住民的錯誤認知或輕率、輕慢的言行對待，他個人認為不適宜。原住民是我們的兄弟姊妹，對於原住民的待遇與訴求，他會以平等的態度與方式來看待，絕不會將原住民標籤化。

黃偉哲認為，對於設立原住民專責機關一事，他知道這在族人的要求下，以及跟其他縣市的比較下，大家都會很急，市府願意在最短的時間內，希望在年底前能夠看到成立原住民專責機構。

(中時 )