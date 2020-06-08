錢可能越來越薄，不要因為生病或意外，讓自己越來越窮。全球人壽8日建議新鮮人，可以優先考慮四種保單，即實支實付醫療險、意外險與意外醫療、失能扶助險及壽險，先超前部署，才能將保費用在刀口上。

新冠肺炎衝擊經濟，亦可能造成今年要進入就業市場的新鮮人求職難度提高，全球人壽指出，更重要的是據主計總處統計，3月經常性薪資平均為42,309元，比2月減少0.01％，是39年來首度出現負成長，且據勞動部統計，大學程度的初任人員每月經常性薪資僅28,849元，低於3萬元，新鮮人可能更需要提早安排保險規劃，為未來的風險先撐把傘。

由於新鮮人收入不高，保費必須用在刀口上，即優先選擇性價比（CP值）高的保單，全球人壽四大建議中，第一是實支實付醫療險，可協助年輕人轉嫁醫療風險，支應新種醫療費用，若父母在年幼時都有協助安排基本的醫療保單，新鮮人在投保時可先評估以實支實支險，補助醫療缺口或需要自費的醫療項目。

第二是強化意外及意外醫療險，新鮮人無論是工作或生活，在外移動的機率相對都較高，騎車、開車、休閒時發生意外的機率亦可能比中高齡者高，可安排意外險及意外醫療，避免發生意外時，造成家人負擔。

第三就是失能扶助險，也就是因疾病或意外造成的失能，需要照護或看護，全球人壽分析若失能照護期間是10到30年，保單最好能支應照護及生活基本費用，如至少安排每個月3萬元，目前很多保單繳費20年，即可保障終身，若不幸發生1到6級失能，保單即會開始給付，成為失能時重要的經濟支柱，所以可趁年輕時超前部署。

第四就是壽險，即還是要有基本的保障，若不幸因意外或疾病提早離世，至少還有一些資金可留給家人或最起碼的喪葬費用，若有預算考量者，可以先從定期壽險開始安排，保費會相對便宜，有些則會用投資型壽險，兼顧資產累積與保障。

(工商 )