A股三大股指8日開高走弱，上證綜指終場收在2,937.77點，上漲6.97點，漲幅0.24％。深成指收在11,215.76點，上漲35.16點，漲幅0.31％。創業板指2,153.56點，下跌12.82點，跌幅0.59％。兩市合計成交人民幣6,842.86億元。

個股表現方面，上週一度火爆的地攤經濟明顯降溫，多檔相關類股跌停，網紅直播、湖北自貿、新零售、影視等多個類股跌超1％。消費電子等科技類股早盤表現強勢，午後漲幅逐漸震盪回落，石油、字節跳動概念等表現較為活躍。

(工商 )