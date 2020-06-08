中碳（1723）自結5月合併稅前淨利約0.697億元，月增130％，年減50.7％，單月每股稅前淨利0.30元，中碳在精碳材料產品與數家客戶的技術合作與代工方案，已有進展，可望逐步為後續市場擴展、銷售擴大與營收擴增鋪路，但，雖然國際原油過去的崩盤，似有逐步緩解的傾向，與油價連動的煤化學品價格下跌，等待回溫。

中碳副總經理發言人黃初凱8日表示，新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散後，各國鎖國、封城、與停工，存在時間落差，近日雖有部分國家疫情趨緩，逐漸解封，但，時差仍在，造成產業鏈上下游，仍然互相牽制，人員移動、貨物運輸持續受限，中碳產品相關的石化業、鋼鐵業、汽車業與相關組件、手機與相關組件、動力工具等市場，仍待復甦。

黃初凱指出，國際原油過去的崩盤走勢，似有逐步緩解的傾向，與油價連動的煤化學品價格下跌，有待回溫，碳材料產品目前銷售大陸市場的比例仍高，也待有時差的連鎖反應解開，才能進一步促使價量回升、營收與獲利回穩。

他說，中碳將持續觀察市場動態，彈性調整銷售策略，變更產品組合，以應對不同品項，在產業衝擊下的消長，積極鞏固現有客戶與訂單，並開拓客源尋求突破，提升銷售量，以減少衝擊，同時持續開源節流，以降本增利。

黃初凱指出，中碳去年強化拓展日、韓、東南亞、以及歐洲客戶、分散市場風險的努力，正在展現曙光，在精碳材料產品方面，與數家客戶的技術合作與代工方案，已有進展，可望逐步為後續市場擴展、銷售擴大與營收擴增鋪路。

他說，未來，隨著各國對綠能的推動，以及幾家客戶建廠逐漸衍生的需求，精碳材料的推展，可望趨於穩定。長期來說，在中鋼、中龍、台塑越南河靜鋼廠，對中碳穩定供料之下，煤焦油、輕油等主力產品的產銷營運，預期都能夠順利推展，整體營運仍趨向審慎樂觀。

(工商 )