阿聯酋航空今天宣布，隨著阿拉伯聯合大公國政府解除轉機禁令，自6月15日起將以波音777-300ER機型新增飛往16個城市的載客服務。6月17日起將提供杜拜－台北每周三次的載客服務。
阿聯酋表示，想由杜拜前往台北以及巴林、曼徹斯特、蘇黎世、維也納、阿姆斯特丹、哥本哈根、都柏林、紐約甘迺迪國際機場、首爾、吉隆坡、新加坡、雅加達、香港、伯斯和布里斯本的旅客，皆可在阿聯酋航空官網或透過旅行社預訂機票。
阿聯酋提醒，由於絕大多數地區的旅遊限制尚未解封，旅客在登機前應自行查詢入境的相關規定。另自6月8日起，阿聯酋將載送巴基斯坦旅客從喀拉蚩、拉合爾和伊斯蘭馬巴德，以及轉機前往其他阿聯酋航空目的地。
根據此次更新，阿聯酋航空由杜拜出發的客運航班，以及定期營運的貨運航班，共飛往29個城市，包括既有的倫敦希斯洛、法蘭克福、巴黎、米蘭、馬德里、芝加哥、多倫多、雪梨、墨爾本和馬尼拉（自6月11日起）。
阿聯酋說，凡符合其目的地的出入境規定的旅客即可預訂由杜拜轉機、往返亞太地區、歐洲和美洲的航班。阿聯酋與阿拉伯聯合大公國政府密切合作，以分階段的方式謹慎地恢復載客服務，希冀能早日重新搭起杜拜及全球網絡聯繫。
(中時 )
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