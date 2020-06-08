高雄市長韓國瑜遭罷免後，極可能須進行市長補選。有媒體指稱黨主席江啟臣不排除親征高雄市長補選，國民黨今天由文傳會發表聲明嚴正澄清，該內容並不在可行的選項方案中，希望澄清相關報導，呼籲切勿再以訛傳訛，誤導視聽。

國民黨強調，有關高雄市議長改選及高雄市長補選，國民黨不會怯戰，將團結一切力量，重拾民心，爭取高雄市民的認同與支持。議長改選部分，將結合黨籍議員與友我的非黨籍市議員，尋求合作管道，共同支持最適切的人選。至於高雄市長補選方面，也將以更開放、彈性的方式考量整體的佈局，找出最能符合高雄市民期待，也最能為高雄建設擘劃未來藍圖的人選，為國民黨關懷與經營高雄繼續努力。

至於媒體也報導未來行動中常會不排除每週都到高雄市開，國民黨表示，本週三已經安排至高雄召開行動中常會，至於未來將配合各縣市振興經濟的狀況，規劃至各縣市召開行動中常會。

(中時 )