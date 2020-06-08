台中監獄前李姓管理員，在2018年4月間帶外役監收容人到彰化監外作業時，為犒賞收容人，涉嫌購買飲料、啤酒及檳榔，提供給收容人食用，收容人返監被發現身上有酒味，曾違反規定飲酒，李男也向廉政署自首。台中地院依違反《貪汙治罪條例》，判李男2年徒刑、褫奪公權4年，全案可上訴。

判決書指出，44歲李男字2011年起在台中監獄擔任管理員，於2018年4月底調職到桃園監獄任職，他在2018年4月11日帶10名台中監獄收容人到彰化進行監外作業，為犒賞受刑人，購買飲料及1箱啤酒、4包檳榔，提供給受刑人食用。

李男在2018年4月25日又帶收容人到彰化進行監外作業時，又再度購買引向及1箱啤酒、4包檳榔，提供給收容人食用，當天返回台中監獄時，戒護人員發現收容人帶有酒味、曾違反規定飲酒。李男在5月1日向廉政署自首，以兩度涉圖利受刑人共新台幣千餘元，被依《貪汙治罪條例》起訴。

台中地院審理時，李男否認涉嫌圖利受刑人，並辯稱，他當時並無有想太多，只是因為覺得收容人的工作很累，訂購飲料時才請店員幫忙買啤酒、檳榔，提供給收容人食用，事後，他看了法條才知道受刑人不能喝酒。

李男的辯護律師則指稱，當天氣候炎熱，李男不好意思獨自喝啤酒、吃檳榔，且為督促收容人盡快完成役外工作，才提供啤酒及檳榔，是基於「放福利」的想法，並沒有圖利的意思。

一審法官不採信李男的說法，依《貪汙治罪條例》判他徒刑2年、褫奪公權4年。

(中時 )