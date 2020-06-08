伊能靜和秦昊近日帶著秦昊母親一起參加大陸實境節目《婆婆和媽媽》，三人間的自然互動，受到不少觀眾喜愛，尤其伊能靜和婆婆的好感情，更是宛如親生母女，近日，她在節目問婆婆一個問題，「外面老說他（秦昊）不愛我，你覺得呢？」婆婆也吐實回答了。

伊能靜和婆婆散步談心，她認真提問「外面老說他（秦昊）不愛我，你覺得呢？」婆婆立馬回「我覺得秦昊對你是真的喜歡」，並說當媽媽能感覺出來，對此，伊能靜也表示人家總說她比較愛秦昊，但大家都錯了，「我有時候真的覺得昊子比較愛我」。

她也說到有一次兩人在聊自己喜歡的故事，秦昊很認真看著她說「老婆，如果你真的喜歡當導演，我以後掙的錢你就拿去拍戲」，更說如果她想找章子怡或高圓圓來拍，他就去一個個給她們敲門，並願意當製片人，什麼都幫她弄好，伊能靜只要指使演員拍戲就好。

婆婆在一旁聽了都直呼「他多愛你啊」，伊能靜也知道對方心意，但就是覺得秦昊嘴笨，希望他偶爾能讚美一下，還要婆婆多跟兒子說一下，婆媳間的暖心談話，也讓網友超羨慕。

(中時電子報)