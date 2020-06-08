威力彩連續33期槓龜，在端午節加碼活動開跑、電腦型彩券買氣增溫下，威力彩今晚頭獎將衝破7億元，彩迷最愛研究「中大獎」秘訣；台彩總經理蔡國基今透露，今年1月開出3.4億元的威力彩頭獎，得主是名60多歲男性、製造業中小企業老闆，他的中獎秘訣是用家人生日以及姓名學的「姓名格數」，花3500元自選幸運號碼包牌，最後真的抱得3.4億元頭獎。

蔡國基透露，這名中小企業老闆今年1月初以家人的生日，以及姓名學中「天格」、「人格」、「地格」以及「總格」，自選出10至12個幸運號碼，並從中各選7個號碼、組成五組的包牌號碼，總計花了3500元。

該名幸運兒是名玩家，第二區全部自選「8」號，因為他事前分析，威力彩已連續20多期、第二區沒開出8號，直覺要開出了，該期第二區真的開出8號，讓這名老闆幸運中了頭獎彩金；由於是包牌中獎，蔡國基表示，除中抱得3.4億元頭獎外，他也同時中了6注、三獎15萬元，共90萬元的獎金。

蔡國基透露，這名中獎人是傳統製造業的中小企業老闆，已婚、男性、育有兩女，上班途中選了停車方便、公司附近的「投彩商行」買彩券，彩券行位於新北市土城區永安街，他的外型屬於中等身材、濃眉、大眼、高鼻、嘴大、唇薄、嘴大、耳厚。

中小企業老闆開獎當天晚上10點多上網對獎，發現中了頭獎非常興奮，且只告訴太太一個人，在未赴銀行領彩金前，將中獎彩券放在衣櫃襯衫的口袋中，為了安全起見，還把周遭插有電源的電器以及易燃物全搬開。

大家最好奇，中小企業老闆中了大獎，會怎麼過生活？蔡國基推估，老闆會低調過生活，且開公司要顧員工生計，企業仍會持續營運下去。

(中時 )